Lula nomeia Aroldo Cedraz para vaga no TCU O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o deputado Aroldo Cedraz de Oliveira (PFL-BA) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A nomeação está na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. A indicação de Cedraz para o TCU foi aprovada no último dia 6 deste pelo plenário da Câmara dos Deputados e no último dia 13 pelo Senado. O novo ministro substituirá, na vaga, Adylson Martins Motta, aposentado por idade. A eleição para o TCU representou uma derrota ao governo Lula, que apoiava o Paulo Delgado (PT-MG) para a vaga, e demonstrou que a base aliada não estava coesa. Derrotado na eleição para deputado em outubro, Cedraz foi eleito com 172 votos para o TCU e é ligado ao senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), que faz oposição ao presidente. O cargo de ministro do TCU é vitalício com um salário de R$ 23.275,00, maior do que os R$ 12.847 pagos aos parlamentares. Além disso, o salário é atrelado ao do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - 95% do valor - o que significa garantia de que os vencimentos não ficarão defasados.