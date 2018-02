Lula nega ser contrário à realização de prévias no PT O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou hoje que seja contra a realização de prévias no PT para a escolha dos candidatos do partido que disputarão as eleições municipais de 2012. "Eu que propus a criação de prévias no PT", disse Lula, ao chegar ao Clube Monte Líbano, onde receberá o Prêmio Personalidade do Ano da Revista Vida Imobiliária.