Lula nega qualquer divergência entre ele e Dilma

Ele voltou a afirmar que a oposição está enfraquecida. "Eles não têm programa, eles não têm proposta", reforçou. Segundo o ex-presidente, por conta das críticas que os opositores fazem à economia, "seria melhor" que lançassem um economista como candidato. "É só eles pegarem um analista político deles, que baba de ódio pelo governo e colocar como candidato", sugeriu.

Lula também fez comentários a respeito da cobertura da imprensa. "Nós nunca brigamos e nem vamos brigar (com a imprensa). Só gostaríamos que eles destacassem esses anos do governo do jeito que eles são."