Lula nega divergência com Augustin e diz que 'brincou' O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou, na noite desta terça-feira, 10, as críticas que fez na sexta-feira passada, dia 6, em Porto Alegre, à política econômica do governo da presidente Dilma Rousseff, em especial ao secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, em razão da não liberação de crédito pela atual equipe de governo. "Não teve divergência não, eu sou do governo", disse Lula, em rápida entrevista coletiva, após participar do encerramento do Fórum América Latina e Caribe Global, na capital.