Lula nega caráter eleitoreiro de visita a obra no Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou parte de seu discurso realizado hoje, em evento no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), para negar o aspecto eleitoreiro atribuído à visita, a terceira nos últimos dois anos, e pelo menos três anos antes de o empreendimento ficar pronto. "Eu adotei como filosofia de vida aquela em que é o olho do dono que engorda o porco. Tenho que ver se as coisas estão funcionando", disse.