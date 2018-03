Lula nega boatos sobre volta de câncer na laringe O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou nesta quinta-feira durante palestra na Universidade Federal do ABC (UFABC) os boatos de que o câncer que teve na laringe teria voltado. "Fui visitar o Marcelo Déda, governador de Sergipe, que está com câncer (no hospital Sírio Libanês, onde ele também se tratou). Disseram que vou escondido de madrugada fazer tratamento. Se eu tivesse ido, jamais esconderia", disse. "Tenho que fazer exame de rotina a cada quatro meses. Não é correto que um canalha ou imbecil fique pela internet contando essas mentiras", acrescentou.