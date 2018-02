Lula: 'necessidade de fiscalização' foi motivo de visita O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que é por "necessidade de reconhecimento e fiscalização" que está visitando as obras de transposição do Rio São Francisco. A declaração é parte da entrevista que o presidente deu a emissoras de rádio em um acampamento no município pernambucano de Sertânia e foi divulgada pela Secretaria de Imprensa da Presidência.