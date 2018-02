Lula não vê obstáculo em CPI dos cartões, diz Planalto Na reunião de coordenação política desta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não vê problemas na instalação de uma CPI mista para investigar os gastos com cartões corporativos. Para o presidente, a CPI não é obstáculo ao governo, de acordo com informação do Palácio Planalto. O ministro José Múcio (Relações Institucionais) fez um relato ao presidente sobre o tratamento que o governo vem dando às denúncias de gastos suspeitos com os cartões corporativos. Deu explicações também sobre o acordo desta segunda-feira entre governo e oposição no Congresso para a criação de uma CPI mista (na Câmara e na Senado) que irá investigar o uso dos recursos por cartões nos governos Lula e Fernando Henrique Cardoso. Na economia, o ministro Guido Mantega (Fazenda) reafirmou ao presidente Lula que o país está preparado para uma possível crise recessiva norte-americana. Além de Lula, Múcio e Mantega, participaram da reunião, que levou uma hora e meia, os ministros Dilma Rousseff (Casa Civil), Franklin Martins (Comunicação Social) e Paulo Bernardo (Paulo Bernardo). Antes do encontro, o presidente, em seu primeiro dia de trabalho após descansar no Guarujá (SP), gravou um pronunciamento que irá ao ar em cadeia de rádio e TV nesta noite e que tratará sobre o início do ano letivo. (Reportagem de Carmen Munari; Edição de Mair Pena Neto)