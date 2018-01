Lula: não tememos comparação, nem debater corrupção O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou há pouco, no evento que comemora os dez anos de PT no governo federal, que o partido não teme a comparação com adversários e nem o debate sobre corrupção. "O governo mais transparente no combate à corrupção foi o nosso", disse Lula, para uma plateia na qual estavam presentes condenados do mensalão, entre eles o ex-deputado e ex-ministro José Dirceu, o ex-deputado João Paulo Cunha e o atual deputado federal José Genoino.