''Lula não perdeu'', diz governador O governador José Serra afirmou ontem, em Brasília, que as eleições deste ano mostraram que não há transferência automática de voto de um político para outro. Segundo ele, a derrota de Marta Suplicy por exemplo, não pode ser contabilizada como um fracasso eleitoral do presidente Lula. "O Lula não perdeu a eleição porque ele não foi candidato", disse. Mas Serra preferiu não falar a respeito do apoio de Lula à eventual candidatura da ministra Dilma Rousseff à Presidência. "Não estou especulando a respeito de 2010, estou dizendo que, em geral, em eleições não há transferência automática de voto."