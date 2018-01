Lula não participará das festas do Dia do Trabalho

Ontem, durante o 8.º Congresso Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Lula disse que tem vontade de voltar a viajar pelo País e participar de eventos, mas fez uma acordo com Dilma para se manter longe dos holofotes. "Eu estou com vontade de tudo, mas tenho de me controlar. Só com autocontrole vou conseguir desencarnar da Presidência", brincou.

A preocupação de não se sobrepor à imagem da presidente Dilma também fez Lula desistir de desfilar no carnaval pela Tom Maior. A escola do Grupo Especial de São Paulo homenageou este ano São Bernardo do Campo, berço político do ex-presidente. Lula foi esperado até o início do desfile e acabou frustrando o desejo dos sambistas da escola.

O ex-presidente deve passar seu 1.º de Maio finalizando o discurso de sua próxima palestra paga. No dia 4, o ex-presidente será a estrela de coquetel promovido pelo Bank of America Merrill Lynch na Casa Fasano, zona sul de São Paulo. O evento comemora a expansão do banco no País.