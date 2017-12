Lula não interfere na eleição da Câmara, diz Aldo A melhor forma de evitar qualquer interferência do Executivo na disputa pela Presidência da Câmara dos Deputados é trabalhar para conquistar o apoio de cada deputado. A afirmação é do atual presidente da Casa e candidato à reeleição, Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Ele discorda do candidato da terceira via, Gustavo Fruet (PSDB-PR), que disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria interferindo no processo eleitoral da Câmara na medida em que "ainda não anunciou o novo Ministério, esperando a eleição da Mesa". Segundo Aldo, o próprio Lula já desmentiu estas especulações para ele próprio e ao candidato Arlindo Chinaglia (PT-SP). "Eu creio que não há esta interferência, na medida em que tem ampliado o apoio à minha candidatura dentro dos partidos que compõem a base do governo e, também, nos partidos da oposição?. Aldo Rebelo anunciou a intenção de promover uma reunião com os outros dois candidatos para decidir a formatação do debate que pretendem promover. Os três já aceitaram e, agora, falta marcar uma data. O debate seria transmitido pela rádio e TV Câmara com sinal aberto para todas as emissoras.