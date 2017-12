Lula não fala sobre a entrevista de Silvio Pereira Hospedado num sítio no distrito de Santo Antônio do Leite, a 25 quilômetros de Ouro Preto (MG), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se pronunciou sobre a entrevista do ex-secretário-geral do PT Sílvio Pereira ao jornal O Globo. Na reportagem, ele diz que o presidente mandava no partido mesmo após tomar posse como presidente, mas isenta Lula de responsabilidade no esquema ilegal de arrecadação do partido comandado pelo publicitário Marcos Valério. O ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, proprietário do sítio e anfitrião do presidente, disse que Lula nem comentou o assunto durante o dia. "Não, não tem nada disso", afirmou Mares Guia. O ministro, a princípio, chegou a demonstrar que tinha esquecido o nome do ex-secretário do PT. "Quem é Sílvio Pereira?", questionou. Depois, ressaltou que não presenciou Lula conversando mesmo ao telefone sobre a entrevista concedida por Sílvio Pereira. O presidente deve retornar às 17 horas deste domingo a Brasília.