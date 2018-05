Lula não é testemunha de Dirceu, diz Planalto O Palácio do Planalto corrigiu ontem a informação de que o presidente Lula havia sido arrolado como testemunha do ex-ministro José Dirceu, no processo do mensalão. Segundo a nova informação do Planalto, no ofício enviado à Casa Civil, não está especificado que Lula estivesse sendo arrolado como testemunha de Dirceu. Além dele, são também citados os ex-deputados Roberto Jefferson (PTB) e José Janene (PP).