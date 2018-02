Lula não deve negociar caças com Suécia, diz porta-voz O porta-voz da Presidência, Marcelo Baumbach, disse hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pretende discutir sobre a compra de caças com o governo sueco, na visita que fará terça-feira a Estocolmo. Em entrevista esta manhã no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Baumbach disse que o Brasil está disposto a discutir o aumento da cooperação na área de defesa, mas não pretende falar sobre os caças.