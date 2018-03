Lula não deve entrar em disputas municipais até agosto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende entrar na campanha municipal somente a partir de agosto, quando as disputas começam a esquentar nas principais capitais. Em conversa com interlocutores aliados, Lula ponderou que ainda não é o momento de participar da agenda eleitoral e disse que só fará isso quando e onde for necessária a sua interferência. "Quando sentir o cheiro da disputa e perceber qual é o campo de ação que terá reflexos sobre 2010, ele entra na campanha", relatou um dirigente do PT que conversou com Lula sobre o assunto. Independentemente de subir ou não nos palanques, o presidente teve papel fundamental na costura de algumas alianças. Não conseguiu, contudo, unir os partidos aliados no Rio de Janeiro, onde apostou numa composição com o PMDB e o governador Sergio Cabral. Não só o PT e o PMDB lançaram candidatos próprios, mas também os outros partidos aliados. Mas a participação do presidente Lula foi incisiva, por exemplo, na definição das alianças em Belo Horizonte (MG) e Natal (RN). Contra o DEM do senador José Agripino (RN), o presidente conseguiu unir PMDB, PT e PSB em Natal em favor da candidatura da deputada petista Fátima Bezerra. O acordo foi selado entre a governadora Wilma Faria (PSB) e o presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN). Com essa decisão, o Planalto isola o DEM, que, na capital do Rio Grande do Norte, se aliou ao PTB em apoio à candidata do PV e está estremecido com o PSDB.