Lula não deve comparecer ao velório de ACM

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encarregou o vice-presidente da República José Alencar de representá-lo no velório do senador Antonio Carlos Magalhães, em Salvador (BA), informou uma fonte próxima do presidente. Lula ainda telefonou nesta sexta-feira, 20, de manhã para o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e lhe apresentou condolências pela morte da mãe, Serafina Serra, de 86 anos. Ela estava doente havia alguns dias. ACM morreu nesta sexta-feira, 20, às 11h40 no Incor-SP por falência múltipla dos órgãos, após o agravamento do seu estado de saúde durante essa madrugada, quando sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado no hospital há 37 dias, desde 13 de junho.