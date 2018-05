Lula não confirma indicações de Toffoli e Múcio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva preferiu fazer mistério sobre as indicações do advogado-geral da União, José Antonio Toffoli, para o Supremo Tribunal Federal (STF) e do ministro José Múcio Monteiro para o Tribunal de Contas da União (TCU). Os dois nomes são os mais cotados para ocupar as vagas.