Lula não comemora gols de Ronaldo Depois de se envolver na polêmica sobre o excesso de peso de Ronaldo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comemorou hoje os dois gols do jogador na partida contra o Japão. Pessoas que assistiram ao jogo no Palácio da Alvorada relataram que Lula permaneceu com as mãos em sinal de oração nos momentos em que o atacante marcou os gols. Lula só vibrou depois do terceiro gol, marcado por Gilberto. Numa teleconferência, dias antes de começar a Copa da Alemanha, Lula perguntou ao técnico Parreira se Ronaldo estava mesmo gordo. O jogador, em entrevista, demonstrou irritação com a pergunta do presidente. O Palácio do Planalto imediatamente informou que Lula enviou carta ao jogador ressaltando o "carinho" do presidente por ele. Lula assistiu ao jogo com os ex-ministros Ciro Gomes (Integração) e Eduardo Campos (Ciência e Tecnologia), o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP) e os ministros Roberto Rodrigues (Agricultura), Orlando Silva Júnior (Esporte) e Tarso Genro (Relações Institucionais). Também assistiram a partida no Alvorada os governadores do Acre, Jorge Viana (PT) e do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB).