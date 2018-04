Lula não assistirá ao desfile das escolas de samba do RJ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá ao Rio de Janeiro para assistir ao desfile das escolas da samba, informou na manhã desta sexta-feira, 12, a Assessoria de Imprensa do governo do Estado. Em janeiro, o governo fluminense havia confirmado a presença do presidente e da primeira-dama, Dona Marisa, nos desfiles de domingo e de segunda-feira. O casal ficaria em uma área reservada do camarote do governador Sérgio Cabral (PMDB) no Sambódromo.