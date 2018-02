Lula não acompanha Dilma em caminhada em SP

Além de Padilha, acompanharam a presidente na agenda de hoje diversas lideranças do partido como o senador e candidato à reeleição, Eduardo Suplicy; o presidente nacional do partido, Rui Falcão; o presidente estadual, Emídio de Souza, e a ministra Marta Suplicy.

Na próxima segunda-feira, enquanto Dilma estará novamente em São Paulo para um encontro com jovens, Lula vai ao interior do Estado, em Jundiaí, para a inauguração da sede do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade. Assim como neste sábado, Padilha acompanhará Dilma no evento com jovens.