Lula mostra constrangimento ao encontrar Bové Um encontro rápido e não programado ocorreu na noite de quarta-feira no saguão do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, entre o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ativista francês José Bové, representante da Via Campesina. Bové estava conversando com a vice-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva (PT), quando Lula chegou ao hotel para um encontro com representantes de centrais sindicais estrangeiras. Ao passar por Bové, Lula demonstrou um certo constrangimento quando o polêmico agricultor estendeu a mão para cumprimentá-lo. O líder petista também estendeu a mão, num gesto muito rápido, mas imediatamente foi retirado do local pelo assessor do PT para Assuntos Internacionais, o franco-argentino Luís Favre. Lula dirigiu-se, então, para o encontro com sindicalistas estrangeiros, sem dizer uma palavra. Bové, por sua vez, falou da "covardia" ocorrida no Brasil, com o assassinato de dois prefeitos do PT, Celso Daniel, de Santo André, e Antônio da Costa Santos, de Campinas. "É inquietante para o Brasil conviver com esses crimes contra a democracia. Não é aceitável assassinar políticos que foram eleitos pelo voto popular", disse o ativista francês. Da mesma forma que Lula, Bové acredita que o Fórum Social Mundial (FSM) é a esperança de uma luta pacífica contra os abusos praticados contra os cidadãos e contra a política neoliberal. Em conversas reservadas, petistas admitem que as atitudes de Bové causaram mal-estar ao comitê organizador do fórum. No ano passado, o camponês destruiu dois hectares de soja transgênica da Monsanto e roubou a cena. "Bové não é a síntese do fórum", afirmou o deputado Aloízio Mercadante (SP), secretário de Relações Internacionais do PT. "Ele tem o direito de fazer o que bem entender, mas o encontro de Porto Alegre é plural e não pode ter uma atividade reducionista." Mercadante, porém, fez questão de ressalvar que não presenciou o rápido encontro de Lula e Bové. O deputado só chega hoje a Porto Alegre.