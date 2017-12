Lula mobiliza ministros e líderes para destrancar pauta da Câmara O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou ministros e líderes do governo no Congresso a atuarem num esforço para a aprovação de medidas provisórias que estão trancando a pauta na Câmara e no Senado, informou, nesta segunda-feira, o porta-voz do Palácio do Planalto, André Singer. Entre as MPs que trancam a pauta, estão a MP 290, que abre crédito de R$ 1,75 bilhão para dez ministérios, a MP 291, que autoriza reajuste para 8,3 milhões segurados da Previdência que ganham mais de um salário mínimo, a MP 281, que isenta de Imposto de Renda rendimentos de investidores em aplicações feitas em títulos públicos brasileiros, e a MP 284, que permite a pessoas físicas abaterem do Imposto de Renda despesa com empregado doméstico.