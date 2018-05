Lula, ministros e governadores participam de posse de Padilha

Está lotado o Salão Brasília, no Palácio do Itamaraty, onde começou há instantes, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a posse do novo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Rocha Santos Padilha, que substitui José Múcio Monteiro no cargo. Estão presentes 16 ministros de Estado, pelo menos 10 governadores e dezenas de prefeitos e parlamentares.

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, ouviu gritos e aplausos ao entrar na sala, onde o calor é intenso, apesar do ar condicionado. Está presente ainda o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). Houve aplausos também quando foi anunciado o nome do novo ministro. Muitos convidados gritavam "Padilha, Padilha". Ele era subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais.

Decretos presidenciais com a exoneração de José Múcio, a pedido, e com a nomemação de Padilha foram publicados em edição extraordinária do Diário Oficial da União que começou a circular há pouco. Múcio deixa a Secretaria de Relações Institucionais para ocupar vaga de ministro no Tribunal de Contas da União (TCU).