Lula minimiza palanque dividido para Dilma nos Estados

Durante a entrevista, o presidente irritou-se ao ser questionado sobre as investigações a respeito do suposto envolvimento do secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Junior, com a máfia chinesa em São Paulo. "Isso é para a Polícia Federal (PF) investigar. Não cabe a mim comentar."

Sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, o presidente disse que acredita que a maioria da população do Pará quer o seu funcionamento. "A área que vai ser alagada em Belo Monte é menos da metade do que se pensava no projeto original. Não é mais como era nas hidrelétricas na década de 70, 80, quando destruíam tudo e não pensavam na população", disse.

Em discurso de 45 minutos para uma plateia de cerca de três mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar (PM), embaixo de chuva fina e um calor de 40 graus, Lula explicou as bases do Plano Nacional de Biocombustíveis. O plano prevê uma parceria com a empresa portuguesa Galp Energia, que deve levar, a partir de 2015, 250 mil toneladas de óleo de palma para virar biodiesel e ser consumido pelo mercado europeu.

"Seja qual for o presidente, cobrem dele (a implantação do plano) e da Petrobras, porque eu vou estar no meu Pernambuco daqui a oito meses, mas venho aqui para cobrar ao lado de vocês, debaixo de chuva e sol", afirmou Lula.

O investimento será de 1 bilhão de reais: 554 milhões do Brasil para a produção das 250 mil toneladas de óleo de palma por ano e 430 milhões de Portugal, para implantar uma unidade industrial de processamento de biodiesel no país europeu. O Pará é hoje o maior produtor de óleo de palma do Brasil, mas a produção representa 0,5% da produção mundial.