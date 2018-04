Lula minimiza desavenças entre Executivo e Legislativo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que as desavenças entre os Poderes Executivo e Legislativo "são resultado do debate democrático". "Embora as manchetes mostrem grande discordância entre o Legislativo e o Executivo, no meu governo, aprovamos 90% do que queríamos aprovar", disse. "As brigas que acontecem são resultado do debate democrático." Lula ainda disse que o Congresso é a "cara" da sociedade brasileira. "Gostamos ou não, todos os deputados e senadores foram eleitos e só na próxima eleição poderemos mudar o voto", afirmou. O presidente participa de almoço de posse da nova diretoria da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde, Suplementar e Capitalização (CNSeg), numa casa de festas em Brasília. O evento foi aberto para o discurso de Lula, mas fechado em seguida para o almoço.