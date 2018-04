Lula minimiza derrota do PT nas eleições no Congresso O presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou na tarde de hoje a derrota sofrida pelo seu partido, o PT, nas eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado. "O PMDB é nosso parceiro de vários anos e o governo se sente bem representado nas duas Casas com os nomes escolhidos", disse Lula, em visita ao Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio. Indagado sobre a possibilidade de a vitória do PMDB hoje alterar alguma decisão sobre indicação do Planalto da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, para a sucessão presidencial, o presidente disse apenas que "o Planalto não é partido para indicar ninguém". "Quem vai decidir isso é o PT no momento certo. Por enquanto, a Dilma continua a ministra responsável pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)", afirmou.