Lula: Minc deu 'robustez' ao Ministério do Meio Ambiente O presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou com o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e elogiou sua gestão, durante cerimônia de despedida dos ministros que estão deixando o governo para se candidatar nas próximas eleições. Lula afirmou que Minc - que substituiu no cargo a ex-petista Marina Silva - "deu uma certa robustez" ao papel da pasta do Meio Ambiente. O presidente destacou a atuação do ministro no processo de liberação da licença ambiental para a construção da futura usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu (PA).