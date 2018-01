Lula marca visita para conhecer centrífugas de urânio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai conhecer no dia 10 de julho, no Centro Experimental de Aramar, mantido pela Marinha em Iperó, a 130 quilômetros de São Paulo, duas novas gerações de ultracentrífugas para enriquecimento de urânio. As máquinas serão incorporadas às Indústrias Nucleares do Brasil (INB) a partir de 2008. O roteiro está sendo montado pelo Comando da Marinha, segundo o diretor do Centro de Comunicação Social, comandante Paulo Farias Alves. O Palácio do Planalto iniciou as providências para a visita do presidente na terça-feira, dois dias depois que o Estado divulgou detalhes do programa de capacitação nacional em tecnologia nuclear. Na segunda feira, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em Viena, avisou, por meio do porta-voz Marc Vidricaire, que a organização exige a informação de quaisquer modificações nas ultracentrífugas nucleares. A AIEA cobra, ainda, que inspeções no equipamento "sejam realizadas de acordo com o mesmo padrão vigente".