Lula marca 1º evento após remissão do câncer: inauguração de escola em SBC

SÃO PAULO - O primeiro compromisso público do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a confirmação da remissão completa do tumor na laringe será no dia 14 deste mês, na inauguração do Centro Educacional Unificado (CEU) de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Marca da gestão de Marta Suplicy em São Paulo (2001-2004), o primeiro CEU da cidade governada pelo PT atenderá 5,2 mil alunos na Vila São Pedro e levará o nome de Regina Rocco Casa, mãe da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Além de Lula, a inauguração deve reunir a senadora Marta Suplicy, o ministro da Educação Aloizio Mercadante e seu antecessor na pasta, o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad.

Embora o pré-candidato ainda não tenha confirmado presença no evento, o convite foi feito pelo prefeito da cidade, Luiz Marinho, oficialmente, porque Haddad foi o responsável pela liberação da verba para a obra enquanto estava no ministério. A inauguração será a oportunidade perfeita para Haddad aparecer ao lado de seu padrinho, o ex-presidente Lula, e dividir o palanque com Marta, que recentemente mandou o ex-ministro "gastar sola de sapato" para conquistar a militância.

Lula deve concluir as sessões de fonoaudiologia nesta semana e viajar na Páscoa, mas ainda não escolheu o destino. Enquanto define as férias pós tratamento contra o câncer, ele vem se encontrando com aliados e avisando que retomará, em ritmo moderado, suas atividades políticas. Nesta segunda, o ex-presidente recebeu no Instituto Lula o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão.

"Nós o visitamos ontem e o encontramos muito bem, com grande disposição e garra para a recuperação, que realmente, como está sendo criteriosamente observado por ele, exige moderação na agenda de viagens e compromissos", comentou Dirceu em seu blog. "Pelo menos por mais dois meses. A partir daí nada o impedirá de retomar plenamente a atividade política, o que é uma boa nova para o PT, mas principalmente para o Brasil", emendou.

Após a inauguração do CEU em São Bernardo do Campo, Lula pretende marcar presença na estreia do filme do fotógrafo Ricardo Stuckert em Brasília. "Pela Primeira Vez", documentário dirigido por Stuckert e produzido pela Casablanca Filmes, mostra em 3D a posse da presidenta Dilma Rousseff, porém o protagonista é o ex-presidente. No dia 3 de maio, Lula estará no seminário "Investindo na África: oportunidades, desafios e instrumentos para cooperação econômica", que será promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.