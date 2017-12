Lula manifesta solidariedade a vítimas do acidente da TAM O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou no fim da noite da terça-feira solidariedade às vítimas do acidente com o avião da TAM, ocorrido no aeroporto de Congonhas em São Paulo. A seguir a íntegra da nota do presidente: "Foi com grande consternação que recebi a notícia do acidente envolvendo um Airbus da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Quero manifestar minha solidariedade aos parentes das vítimas e assegurar à sociedade brasileira que todas as investigações necessárias serão feitas a fim de esclarecer as causas dessa terrível tragédia. Em sinal de pesar pelas vítimas, decretei luto oficial no país nos próximos três dias." (Texto de Carmen Munari)