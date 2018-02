Lula manifesta de novo insatisfação com a imprensa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a manifestar insatisfação com a forma com que a imprensa brasileira trata seu governo. Em discurso na cerimônia de posse da nova direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula disse que a imprensa é responsável pelo que ele é, um sindicalista que se tornou presidente da República. "É responsável pelo que sou não porque fala bem de mim, mas porque fala mal", ironizou o presidente ao falar para centenas de sindicalistas. O presidente disse que não quer matérias favoráveis, mas apenas a verdade, "nua e crua". Essa verdade seria, segundo ele, mostrar o crescimento da economia, dos salários, do emprego. Ontem, exemplificou o presidente, foram divulgados os dados da produção industrial brasileira de junho, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento foi de 6,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. "Eu vi os quatro principais jornais brasileiros e apenas um trouxe a notícia na capa. Se o dado fosse ruim, os quatro teriam trazido na capa", disse.