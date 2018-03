Lula limita participação de Dilma na campanha eleitoral O presidnte Luiz Inácio Lula da Silva limitou a participação dos ministros Dilma Rousseff (Casa Civil) e José Múcio Monteiro (Relações Institucionais) nas eleições municipais. A decisão foi tomada nesta terça-feira durante a reunião de coordenação política do Executivo, segundo fonte do Palácio do Planalto. Dilma e Múcio só poderão subir em palanques em seus Estados natais, Pernambuco e Rio Grande do Sul respectivamente. Os demais ministros foram liberados para fazer campanha em todo o país. Segundo a fonte, a restrição foi feita a Múcio e Dilma porque os dois são muito próximos do presidente e suas opiniões poderiam ser interpretadas como uma vontade do governo. Dilma é cotada para ser candidata à sucessão do presidente Lula em 2010. A recomendação dada por Lula é que durante a campanha sejam evitados desgastes com políticos de partidos da coalizão governista. Ministros já manifestaram a preocupação de que deputados e senadores que disputam as eleições culpem o Executivo por eventuais derrotas nas urnas e resolvam retaliar o governo em futuras votações. Múcio chegou a dizer publicamente que preferia que todos os ministros só participassem das campanhas em seus Estados, mas foi voto vencido. (Reportagem de Fernando Exman)