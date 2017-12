Lula liga para Serra e lamenta morte da mãe do governador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o governador de São Paulo, José Serra, na manhã desta sexta-feira, 20, e lhe apresentou condolências pela morte da mãe, Serafina Serra, de 86 anos. A informação é de uma pessoa próxima do presidente. A mãe de Serra estava doente havia alguns meses e já não se locomovia mais. O governador se preparava para ir ao enterro do deputado Júlio Redecker (PSDB-RS) quando recebeu a notícia. Sua agenda para o dia foi cancelada. Não foi divulgada a causa da morte e o local do enterro.