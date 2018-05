Lula lidera pesquisa espontânea para presidente

Mesmo não podendo concorrer ao terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a pesquisa na qual o entrevistado responde espontaneamente em quem votará para presidente em 2010. Segundo a pesquisa CNT/Sensus, divulgada nesta segunda-feira, 22, Lula teria 23,4% dos votos, enquanto o candidato tucano José Serra ficaria em segundo, com 6,7% dos votos. Veja Também: Apesar de aprovação recorde, Lula não transfere votos a Dilma Você votaria no candidato de Lula em 2010? Confira a íntegra da pesquisa 'Eu não me abalo', diz Lula sobre pesquisa CNT/Sensus Por programa social, 75,3% votariam em governista 60% já têm candidatos para prefeito em 2008, revela pesquisa Lula transfere 15,5% de votos a candidatos, diz CNT/Sensus Já o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, teria 3,3% das preferências e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, do PT, teria 1,9%. A pesquisa espontânea mostra ainda que a presidente do Psol, Heloiza Helena, tem a preferência de 1,5% dos entrevistados. O deputado Ciro Gomes (PSB-CE) e ex-governador Geraldo Alckmin teriam, cada um,1,4% dos votos.