Lula libera R$ 7,407 bi para Presidência e ministérios O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reabriu créditos especiais e extraordinários no valor global de R$ 7,407 bilhões destinados a vários órgãos do governo. O decreto, publicado hoje no Diário Oficial da União, destina recursos à Presidência da República, ao pagamento de Encargos Financeiros da União e aos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Justiça, da Previdência Social, das Relações Exteriores, da Saúde, dos Transportes, da Cultura, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Esporte, da Defesa e da Pesca e Aquicultura.