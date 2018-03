Lula libera participação de Dilma em campanha eleitoral O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de muita pressão do PT, cedeu e concordou em abrir "exceções" na ordem dada à chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, para que ela não participasse das disputas municipais. Dilma aparecerá no programa de TV da candidata petista à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, e foi autorizada a ajudar a campanha de Gleisi Hoffman (PT), em Curitiba. Além disso, poderá atender a pedidos de candidatos do partido nas cidades onde a base aliada estiver unida, como é o caso de Natal (RN) e Niterói (RJ). Para evitar saia-justa com legendas que integram a coalizão governista e preservar do bombardeio sua favorita à sucessão presidencial, em 2010, Lula só havia liberado Dilma para subir em palanques no Rio Grande do Sul, Estado onde ela construiu sua carreira política. Os petistas, porém, convenceram o presidente de que será impossível tirar a chefe da Casa Civil da vitrine eleitoral em plena campanha, principalmente em locais estratégicos. A vitória na capital paulista, por exemplo, é considerada fundamental para o objetivo do PT de derrotar o PSDB nas eleições de 2010. São Paulo é tratada, nos gabinetes do Planalto, como a "jóia da coroa" e a disputa na capital é vista como prévia do embate que ocorrerá entre petistas e tucanos, daqui a dois anos, pela cadeira de Lula. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.