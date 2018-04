Lula leva ministros para novo prédio da Presidência

A princípio, Lula manifestou que gostaria de trabalhar no CCBB apenas com o seu núcleo mais próximo, formado pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, pelo chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, e pelos assessores Clara Ant e César Alvarez. Mas ninguém quis ficar longe do presidente. Luiz Dulci, ministro da Secretaria-Geral, despacharia com sua equipe no Palácio do Buriti, prédio do governo do Distrito Federal, a 10 quilômetros do CCBB. De tanto reclamar, conseguiu sala no centro cultural, mais perto de Lula.

A secretária-executiva da Casa Civil, Erenice Guerra, contará com uma sala ampla. O mesmo aconteceu com o ministro da Comunicação Social, Franklin Martins. A assessora especial Myrian Belquior e o assessor de Assuntos Internacionais do Planalto, Marco Aurélio Garcia, também asseguraram salas próximas a Lula. Os generais Jorge Armando Félix, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Marco Edson Gonçalves Dias, chefe da segurança de Lula, garantiram salas no CCBB. O único ministro do grupo palaciano que não irá despachar todos os dias no prédio será José Múcio, das Relações Institucionais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.