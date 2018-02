Lula leva a São Bernardo-SP tudo que ganhou em 8 anos O ex-presidente Lula ainda não recebeu toda sua mudança de Brasília para São Bernardo do Campo (SP) - os últimos caminhões com os pertences do presidente só sairão da capital amanhã. No total, serão usados 11 caminhões - dos quais um climatizado para adega - para transportar 1.403.417 fotos, cartas, vídeos, presentes, livros.