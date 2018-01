Lula lembra 30 anos das Diretas Já em SP

Há 30 anos, em 1984, aconteceu na Praça da Sé, em São Paulo, o maior comício pelas eleições diretas, no dia do aniversário da cidade, que reuniu políticos, artistas, estudantes e movimentos sociais. "A campanha conseguiu unificar todo mundo. Os movimentos sindicais, estudantil, empresários e todos os partidos políticos, com exceção dos partidos de direita", afirma Lula.

Ele diz ainda que mesmo com a derrota no Congresso Nacional, em abriu do mesmo ano, foi esse movimento que conseguiu acabar com o regime militar e eleger Tancredo Neves presidente da República, mesmo que ele tenha sido eleito por meio do colégio eleitoral. "Na medida em que a campanha foi ganhando força, foi criando um incomodo para algumas pessoas que preferiram fazer um acordo com os militares para fazer uma transição pacífica ao invés de fazer eleições diretas para presidente", avalia Lula.

O ex-presidente conclui dizendo que o movimento não pode ser esquecido e que os jovens devem procurar informações sobre esse período da história brasileira. "A democracia em qualquer lugar do mundo veio com muita luta, não veio de graça", diz Lula. "Nós precisamos aprender a valorizar a democracia."