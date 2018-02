Lula lança programa de R$ 11,3 bi contra pobreza rural Em discurso na cerimônia de lançamento do programa Territórios da Cidadania, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que essa política que está sendo criada "será o segundo passo para acabar com a pobreza". O programa prevê investimentos de R$ 11,3 bilhões para reduzir a pobreza em áreas rurais de baixo desenvolvimento social. Antes, ele defendeu o Bolsa Família e criticou os que pedem o fim do programa. "Eu não tenho pressa de acabar com o Bolsa Família", disse. Segundo o presidente, o Bolsa Família só acabará no dia que a sociedade construir uma política de distribuição de renda. Já em relação ao Territórios da Cidadania, Lula afirmou que certamente o programa será criticado por ser considerado assistencialista, mas disse acreditar que população saberá distinguir o que é boa fé do que é de má fé. O presidente pediu também ao Senado e à Câmara urgência na votação de projetos ligados a esse programa. "Quero pedir ao Senado e à Camara que a hora que as coisas forem chegando aí, que dizem respeito ao Território da Cidadania, que votem porque o País depende disso para o País se transformar na grande nação que sonhamos", disse.