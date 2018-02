Lula lança programa contra violência em Porto Alegre O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje a cooperação entre as três esferas de governo - federal, estadual e municipal - para implantar ações previstas no programa Território da Paz, lançado hoje no bairro Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, e que faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Segundo Lula, o mais importante é a presença do Estado por meio das iniciativas do programa. "Quando o povo perceber que o poder público está em seu bairro, começa a acreditar no Estado", afirmou o presidente, para um público formado principalmente por jovens da comunidade. Lula prometeu voltar ao bairro dentro de um ano acompanhado do ministro da Justiça, Tarso Genro, "para ver se cumprimos tudo o que falamos".