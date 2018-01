Lula lança plano que prevê crescimento de 6% até 2022 Em plena campanha à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançará nesta quinta-feira, 24, em cerimônia no Palácio do Planalto, um ?plano estratégico de desenvolvimento? para os próximos 15 anos. Preparado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o documento afirma que, para ter sustentabilidade, o Brasil precisa crescer no mínimo 6% ao ano no período que vai de 2008 a 2022. ?Não é um crescimento espetacular, como o da China (no patamar de 10%), mas a nossa opção é crescer menos para haver distribuição de renda?, afirmou o ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, que comanda o Conselho. O governo estima que a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), neste ano, fique em 4%, mas o mercado prevê porcentual ainda menor. As sugestões do conselhão - como é conhecido o colegiado que assessora o presidente desde 2003 - são recheadas por metas numéricas, tabelas e gráficos ao contrário do programa de governo do presidente, mais genérico. Na prática, o comando da campanha de Lula espera criar um fato político com a divulgação das propostas, já que o anúncio do programa tem sido sucessivamente adiado desde 15 de julho.