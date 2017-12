Lula lança novo modelo de passaporte O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, o novo modelo de passaporte brasileiro comum, que está entrando em vigor. O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, presente à solenidade, destacou, em discurso, o fato de o novo passaporte dispor de 16 itens de segurança, entre eles um código de barras bidimensional, foto e assinatura digitais, tintas sensíveis a solventes e marca d´água em papel reativo a produtos químicos. "O novo passaporte se iguala aos melhores passaportes do mundo", afirmou o ministro da Justiça. O governo estima que, até 2007, serão estendidos a todo o País os postos de emissão do novo documento. Em uma segunda fase, o governo emitirá também outros quatro tipos de passaporte - o diplomático, o oficial, o de estrangeiros e o de emergência.