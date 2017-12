Lula lança no RJ campanha nacional de combate à dengue O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou às 11 horas ao projeto olímpico da Mangueira, na zona norte do Rio, onde participa da cerimônia de lançamento da campanha nacional de combate à dengue. O presidente está acompanhado dos ministros da Saúde, Agenor Álvares, e das Relações Exteriores, Celso Amorim, além do governador eleito do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB). Eles usam camiseta com slogan da campanha: "Não esqueça: a dengue se combate todo dia". A agenda do presidente está atrasada cerca de uma hora e foi reduzida. Lula não visitará mais o Hospital Federal da Lagoa e transferiu para a Mangueira a assinatura do decreto que devolve ao município do Rio a gestão plena sobre o Sistema Único de Saúde local, que havia sido transferida para o governo estadual durante a intervenção federal.