Lula lamentou morte na Granja do Torto, diz porta-voz O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado hoje sobre o incidente ocorrido na Granja do Torto, que resultou na morte do cabo do Exército Jeferson de Oliveira Santos, após ser atingido com tiros disparados por um soldado do regimento de Cavalaria de Guardas. Em entrevista, o porta-voz do Planalto, Marcelo Baumbach, disse que o presidente "lamentou" o ocorrido e explicou que o cabo foi ferido gravemente na Granja do Torto e morreu no Hospital das Forças Armadas.