Lula lamenta morte de ex-prefeito de Belo Horizonte O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou por meio de nota oficial que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro, falecido hoje, deixa como legado "a cultura do entendimento, da aliança de pessoas em torno de uma causa maior". Para Lula, Castro tinha duas virtudes políticas de destaque:"a transparência e o compromisso social". O presidente disse ter recebido com tristeza a notícia da morte de Castro e lembrou que o ex-prefeito defendia que o governante precisava assumir compromissos claros com a população, abrir espaço para a participação do povo e trabalhar pela inclusão social dos mais pobres."Os mineiros sabem do que estou falando, já que o elegeram duas vezes prefeito de sua capital. Ele deixa como legado a cultura do entendimento, da aliança de pessoas em torno de uma causa maior. Deus dê força para que sua família, amigos e o povo mineiro suporte este momento de dor", afirmou Lula na nota.