Lula janta hoje com presidente da Rússia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oferecerá hoje à noite um jantar ao presidente da Rússia, Dimitri Medvedev, no Rio de Janeiro. Pela manhã, em Brasília, Lula receberá a candidata a presidente do Panamá Balbina Herrera e o primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsein Loong. Às 15h30, o presidente participará da cerimônia de entrega de prêmios aos vencedores do segundo Prêmio Práticas Inovadoras de Gestão e do primeiro Prêmio Nacional de Estudos do Programa Bolsa Família, na Academia de Tênis. Os prêmios são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e contemplam boas práticas na gestão municipal e estadual do Bolsa Família. A partida para o Rio de Janeiro está prevista para as 17 horas. Ainda hoje, no Rio, Lula participará da abertura do III Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.