Lula já escolheu Dilma para ser candidata em 2010, diz Tarso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva , vai defender junto ao PT a indicação da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff , para representar a legenda nas eleições presidenciais de 2010. A afirmação foi feita nesta quinta-feira, 9, pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, em entrevista exclusiva à Agência Brasil. Após passar por quatro ministérios no governo Lula, ele se excluiu da disputa ao dizer que como membro do governo, "subordinado politicamente", deve "respeitar a escolha do presidente". E reconheceu que essa escolha é "visível". "É a ministra Dilma". Tarso também fez uma análise dos possíveis reflexos da atual crise econômica para o governo e para o País. Ressaltou que as alternativas de desenvolvimento econômico criadas pelo governo não serão desconstituídas, criticou a herança recebida do governo Fernando Henrique Cardoso e informou que a estrutura de combate à lavagem de dinheiro redobrará atenções. O ministro retrucou as afirmações do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, de que o Brasil vive um "estado policialesco". Segundo ele, a preocupação é legítima, mas o funcionamento das instituições do país mostra que estado policial seria, enquanto conceito, algo sem relação com a realidade. As investigações contra o banqueiro Daniel Dantas são definidas por Tarso como dignas "de um estudo profundo da academia, dos experts em teoria do estado e funcionamento das instituições", pela complexidade das relações políticas mantidas pelo investigado. O ministro também saiu em defesa da Polícia Federal, apesar de reconhecer suas divisões internas. "Duvido que a PF tenha mais grupos do que tem o Judiciário ou o Ministério Público, por exemplo. A PF é uma polícia estabilizada, com direção legitimada, que tem, sim, algumas divisões internas a respeito da própria função da instituição, inclusive se ela deve ou não passar informações sigilosas para a imprensa". Leia o trecho da entrevista sobre as eleições municipais e a sucessão presidencial. Agência Brasil: Que leitura o senhor faz das eleições municipais como ministro e como político? Tarso Genro: Como ministro, recebi um relatório da PF, e salvo algumas regiões com instabilidade mais grave e mais séria, as eleições transcorreram num ambiente excepcional. A Justiça Eleitoral está de parabéns e a PF sempre esteve disponível, inclusive estará instalando um série de inquéritos para investigar e punir pessoas que tiveram comportamento ilegal. Como dirigente partidário, minha visão é de que o PT saiu fortalecido nas grandes regiões metropolitanas e aumentou em aproximadamente 30% o número de prefeitos, o que reforça a continuidade do projeto representado pelo presidente Lula. ABr: O PT tem divergências internas conhecidas. O partido chegará a 2010 unido e poderá oferecer à sociedade outros candidatos em condição de vencer a eleição que não o presidente Lula? Muitos analistas consideram que o pós-Lula seria de falta de alternativas nacionais no partido. Tarso: São os mesmos analistas que diziam que o PT tinha terminado, que o presidente Lula era incapaz de governar, que viam a globalização como virtude absoluta a ser recebida de joelhos. O PT está amadurecendo, melhorando seu nível de unidade e não chegará absolutamente unificado em lugar nenhum, porque é um partido plural e tem, dentro de marcos programáticos, diferenças de inflexão sobre várias matérias. Mas chegará suficientemente forte para promover uma coalizão de centro-esquerda e dar continuidade ao trabalho do presidente. ABr: O nome do senhor está à disposição? Tarso: Para presidente da República, não. Tenho uma avaliação, por uma série de sinais, que o presidente já fez uma escolha, que vai propor ao partido. E eu, como membro do governo e subordinado politicamente ao presidente, devo respeitar a escolha dele. E acho que é uma escolha boa, que tem condições de ser acolhida pelo partido e fazer uma grande campanha. ABr: Ele já lhe falou quem foi a escolha? Tarso: Ela é visível. É a ministra Dilma.