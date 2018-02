Lula ironiza fiscalização de TCU, MP e oposição O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou, ontem à noite, o fato de ter ganho uma das 20 mil lunetas adquiridas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para distribuir em escolas públicas do País para ironizar as ações de órgãos da Justiça contra ele e seu governo. "Nós aprendemos a vencer estas barreiras com humor", disse ele, na Conferencia Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília.